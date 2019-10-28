«Авито Недвижимость»: где можно доступно отдохнуть в ноябрьские праздники

Популярность внутреннего туризма растет: за год интерес россиян к краткосрочной аренде вырос на 41%, а предложение – на 34%. Эксперты «Авито Недвижимости» подобрали самые доступные для краткосрочного отдыха регионы России.

С завершением туристического сезона доступнее всего снять дом в курортных городах Краснодарского края и Крыма. Стоимость посуточной аренды загородных домов в этих регионах не превышает 2 500 рублей: средняя цена краткосрочной аренды в Краснодарском крае составит 2 000 рублей, а в Крыму – в среднем 2 200 рублей.

Отдельно стоит упомянуть Алтайский край, где сейчас можно арендовать загородную недвижимость для отдыха всего за 2 000 руб./сутки. За год в этом регионе средняя цена краткосрочной аренды загородных домов стала доступнее на 60%. Так в шаговой доступности от озера Большое Яровое россиянам предлагают арендовать летний дом площадью 20 кв. м. в частном секторе. Согласно информации в объявлении в доме есть телевизор, холодильник, газовая плита, электрочайники и посуда. Также в пользовании арендатора будут беседки, мангалы, теннисный стол. Есть возможность размещения до трёх авто на территории.

На берегу Малинового озера на посуточную аренду предлагается дом площадью 20 кв. м. Уточняется, что дом вмещает до четырех человек, а арендная плата равна 500 рублей с человека. В объявлении сказано, что в доме есть все необходимые удобства, а также телевизор и холодильник. Во дворе имеется место для машины, баня и душ.

Стоит отметить, что в этом году интерес на краткосрочную аренду загородных домов в России вырос на 41% по сравнению с прошлым годом, а предложение – на 34% за год. При этом цены в большинстве регионов остались прежними по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.