В Иркутске обнаружили 3 тысячи безымянных домов

Во время регистрационного обхода в Иркутской области выявили многочисленные недостатки адресной системы.

Регистрационный обход - это важная часть подготовительной работы к проведению Всероссийской переписи населения. Отсутствие указателей существенно затрудняет работу переписчиков, а также многих других служб (полиции, пожарников, скорой помощи, почты).

Установить недостающие или заменить старые, нечитаемые указатели необходимо на 3737 домов (10,5% общего количества). Чаще всего отсутствует номер дома (3026 случаев), кроме того, обнаружено 212 угловых домов, на которых не указано название улицы, подъезды 625 домов не имеют табличек с номерами квартир. Встречаются сочетания погрешностей в разных комбинациях, например, опознавательных знаков не имеет и дом, и его подъезды. Или адрес вовсе непонятен: ни номера дома, ни названия улицы.

Адресная проблема больше всего характерна для Свердловского района, где обнаружено максимальное количество нарушений - 12,2% от числа домов. Много работы в этом направлении предстоит провести и в Ленинском районе с его обширным частным сектором (не хватает 11,7% указателей). Масштаб адресных нарушений в Октябрьском районе – 10,3%, Правобережном – 8,6%.