Михаил Антоников стал управляющим директором по структурному финансированию в банке «Открытие»

Михаил Антоников назначен управляющем директор по структурному финансированию Управления инвестиционных банковских продуктов и решений Департамента инвестиционного бизнеса.

Основными направлениями работы Михаила Антоникова будет участие в организации сделок структурного и проектного финансирования, структурирование сделок по секьюритизации и "переупаковке" кредитного риска в интересах как самого банка «Открытие», так и клиентов банка, организация выпуска проектных облигаций. В новой должности Антоников будет подчиняться вице-президенту, начальнику Управления инвестиционных банковских продуктов и решений банка «Открытие» Евгению Ананьеву.

Михаил Антоников окончил МГИМО по специальности «Международные валютно-кредитные отношения».

Профессиональную карьеру начал в Министерстве финансов России.

С 2007 года до прихода в банк «Открытие» работал в Департаменте инструментов долгового рынка Газпромбанка, в том числе директором департамента.

В Газпромбанке занимался проектным финансированием, организацией сделок на локальном и международном рынках капитала, выпуском проектных облигаций и секьюритизацией. Участвовал в реализации таких сложно-структурированных сделок, как первая на рынке неипотечная секьюритизация автокредитов КЕБ, первый выпуск инфраструктурных облигаций с покрытием иностранного ECA (ООО ГПБ Аэрофинанс), концессионные облигации ВИС Девелопмент, первая секьюритизация кредитов на условиях государственно-частного партнерства.

Константин Церазов, старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие»: «Мы уделяем большое внимание инвестиционно-банковскому бизнесу. Уверены, что опыт и профессионализм Михаила Антоникова помогут нам успешно развивать это направление инвестиционного бизнеса и занимать лидирующие позиции на рынке».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.