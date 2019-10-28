Комиссия при Регсовете Иркутской области не приняла законопроект о перераспределении НДФЛ в пользу муниципалитетов

По предварительным подсчетам регионального министерства финансов, принятие законопроекта с учетом предложений, прозвучавших на Ассоциации, приведет к выпадающим доходам областного бюджета 2020 года на сумму 4,7 млрд рублей, из них 3,2 млрд по НДФЛ и 1,5 млрд рублей по УСН.Об этом сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области

Мэр Усть-Кутского района Тамара Климина подняла вопрос о том, как может отразиться на местных бюджетах принятие законодательной инициативы главы Ангарского городского округа Сергея Петрова по перераспределению в пользу территорий области пяти процентов от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 20% налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН). Законопроект был внесен в областной парламент в июне текущего года и 24 октября одобрен на заседании Ассоциации муниципальных образований Иркутской области.

Наиболее выиграют три городских округа – Иркутск, Братск, Ангарск, – в бюджеты которых поступит около 2,9 млрд рублей (61%) от общей суммы. Областному центру достанется 2 млрд, Братску – 409,4 млн, Ангарску – 367,9 млн рублей. Для сравнения, Баяндаевскому району достанется всего по 5,2 млн рублей. Немногим больше перепадет почти половине территорий.

На заседании комиссии при Регсовете предложила мэрам другой вариант увеличения финансовой помощи муниципалитетам. В проекте областного бюджета на 2020-2023 годы заложены средства на премирование тех территорий, у которых по итогам финансового года увеличение налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов будет выше среднеобластного. Весь объем такого прироста будет возвращаться назад в территории, которые смогут распоряжаться этими средствами по своему усмотрению. В 2020 году на данные цели в областном бюджете предусмотрено 500 млн рублей, в 2021 и 2022 – по 700 млн рублей.