НБКИ: меньше всего тратят на кредиты специалисты из сфер IT и «Телекоммуникаций и связи»

Показатель долговой нагрузки (ПДН) в октябре 2019 года, в целом, остается на относительно не высоком уровне практически во всех отраслях занятости российских заемщиков,об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом, исходя из отраслевой структуры занятости, наименьшую часть своего дохода на выплаты по кредитам направляют работники из сфер «Информационные технологии» (13,6%), «Телекоммуникации и связь» (15,7%) и «Маркетинг, реклама и PR» (20,0%). В свою очередь, наибольший ПДН отмечен у работников охранных предприятий (34,0%), «Фармацевтики и медицины» (33,2%) и социальной сферы (32,8%).

Что касается кадрового состава предприятий и организаций, то меньше всего на выплаты по кредитам из своего дохода тратят представители «Топ-менеджмента» (14,9%) и «Мидл-менеджмента» (19,8%). В то же время, самый большой ПДН – у работников «Административно-хозяйственного персонала» (30,3%) и «Рабочих специальностей» (29,7%). У «Инженерно-технического персонала» предприятий и организаций данный показатель находится на уровне 22,6%.

«Показатель долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков, в целом, остается на приемлемом уровне, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Однако, обращает на себя внимание тот факт, что уровень доходов работников ряда отраслей является недостаточно «комфортным» для обслуживания кредитных обязательств. Таким образом, кредиторам необходимо продолжать внимательно следить за риск-профилем заемщиков, занятых во всех сферах российской экономики».