Лоукостер «Победа» снова открыл прямые рейсы в Иркутск

Билеты в одну сторону по маршруту Внуково – Иркутск – Внуково можно приобрести за 5,5 тысячи рублей. Сообщила пресс-служба аэропорта.

Ежедневый рейс в Москву авиакомпания «Победа» открыла в рамках осенне-зимнего расписания, которое вступило в силу в аэропорту Иркутска в минувшее воскресенье. Оно будет действовать до 28 марта 2020 года.

Всего в период осенне-зимней навигации полёты в Москву из Иркутска будут выполнять 4 авиакомпании. Помимо «Победы», это «Аэрофлот», «Сибирь» и «Уральские авиалинии». Отметим, московское направление остаётся самым востребованным у пассажиров Иркутского аэропорта среди российских.

Напомним, с апреля 2019 года «Победа» перестала летать из Иркутска в Москву и обратно. По информации федеральных СМИ, лоукостер прекращает полеты в Иркутск из-за отказа аэропорта областного центра соблюдать стандарт авиакомпании по запрету касания самолета наземной техникой.