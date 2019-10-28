Первый капсульный отель появился в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи появился первый капсульный отель в России. В каждой капсуле есть телевизор, интернет, электрические розетки, климат-контроль и четыре вида освещения.

Десять капсул находятся на втором этаже сектора В - недалеко от стоек регистрации, рядом - таможенный контроль, что очень удобно. На второй этаж ведут ступени. Внутри большое спальное место с матрасом по всему периметру. В капсуле может находиться один пассажир, ребенок до десяти лет бесплатно размещается с родителем.

Международный аэропорт Сочи стал первым аэропортом юга России, в котором появилась услуга капсульный отель. Она станет полезной для пассажиров, которые задолго прибывают в аэропорт до вылета, а также для трансферных пассажиров.

Отель работает круглосуточно. Снять номер можно при помощи системы онлайн-бронирования. Цена зависит от времени пребывания в нём: один час обойдётся в 400 рублей, а сутки - в 3,5 тыс.