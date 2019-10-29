Как россияне становятся автовладельцами?

Примечательно, что среди участников исследования есть категория, отвечающая современному тренду в автомобильном мире – «не владеть, а пользоваться», таковых набралось около 3%. Это те, кто ездит на служебном (1,2%) или арендованном (0,5%) автомобиле, а также на машине, которая выделена во временное пользование (1%). Сообщает в своем исследование АВТОСТАТ.

Согласно полученным результатам, каждый второй автовладелец (50,2%) из числа респондентов сумел сам накопить денег на свое транспортное средство. Почти каждый третий (30,1%) – стал автовладельцем с помощью банковского кредита. Остальные 19,7% (фактически каждый пятый участник опроса) для достижения цели использовали какие-то иные возможности, либо житейские обстоятельства сами пошли им навстречу. Так, свыше 10% респондентов получили автомобиль в качестве подарка: его оплатили родственники или друзья (6,4%), супруг или супруга (0,6%), машина досталась им по наследству (2,5%) или в качестве лотерейного выигрыша (1,2%).

Еще одной категории опрошенных (таковых набралось 6,3%) приобрести автомобиль помогли родственники и друзья, дав взаймы недостающую сумму.