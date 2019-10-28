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Коммерческим перевозчикам запретят парковаться во дворах

28 октября 2019

В это список входят: такси, автобусы, микроавтобусы и грузовики. Как напоминает минтранс, с нового года вступают в силу требования к парковкам для транспорта юрлиц и ИП. С 1 января 2020 года эти вида транспорта больше не смогут парковаться в жилой зоне. Парковка такого транспорта теперь будет разрешена только на специальных стоянках.

Штрафа за размещение коммерческого транспорта вне спецстоянок пока нет. Но скоро появится, обещают в минтрансе. Параллельно с вступлением в силу требований к парковкам будет разработана и административная ответственность.


/ СИА /
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