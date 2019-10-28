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Сбербанк расширяет возможности переводов на счет по всему миру

28 октября 2019

Сбербанк расширяет возможности переводов за рубеж: клиенты смогут делать переводы на счета по всему миру, в том числе в пользу юридических лиц. Оплатить услуги или обучение за рубежом теперь можно не выходя из дома — с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн».

Для перевода необходимо войти в Сбербанк Онлайн, выбрать в меню платежей опцию «За рубеж» — «По номеру счета», тип получателя и цель перевода. Далее указать реквизиты клиента в иностранном банке: номер счета, SWIFT-код, ФИО получателя или название организации. Деньги будут зачислены на счет адресата. 

Денежный перевод можно отправить в долларах или евро, лимит на момент запуска составит 300 000 рублей в день или эквивалент этой суммы в валюте карты списания. Комиссия за перевод составит всего 1% от суммы (минимум — 150 рублей).

Оксана Синельник, дивизион «Платежи и переводы» Сбербанка:

«Мы продолжаем развивать сервисы международных переводов в мобильном приложении ʺСбербанк Онлайнʺ. Новый сервис открывает дополнительные возможности для наших клиентов: теперь оплатить бронь иностранного отеля или сделать перевод родному человеку в любую из 200 стран можно не выходя из дома».


/ СИА /
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