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Завершилось благоустройство двора на улице Карла Маркса

28 октября 2019

По программе «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году в Правобережном округе Иркутска проведут работы по комплексному благоустройству на 19 дворовых территориях. В настоящее время полностью завершены работы по благоустройству 13 дворов.

В соответствии с проектом благоустроили проезды, тротуары, освещение. Помимо этого установили световую инсталляцию из шаров. Также, установили тренажеры и детский игровой комплекс в морском стиле, оградили детские площадки, организовали пространство для тихого отдыха с клумбами и лавочками, посажены кустарники и деревья.

– То, что двор стал таким красивым и комфортным для всех – это результат совместной работы администрации города, подрядных организаций и самих жителей, – отметила заместитель мэра – председатель комитета по управлению Правобережным округом Иркутска Надежда Васильевна.


/ СИА /
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