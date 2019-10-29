В Крыму появится игорная зона

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать в Крыму игорную зону под названием "Золотой берег". Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Площадь игорной зоны составит 146 851 квадратный метр.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что игорная зона на южном побережье Крыма появится к 2022 году. По его словам, соглашения о ее создании заключат до конца 2019 года.

В июле 2014 года Госдума приняла закон о создании игорных зон в Крыму и Сочи. В нем отмечается, что определять их границы и расположение будут власти региона. Пять специальных территорий уже появились вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом, на азовско-черноморском побережье Кавказа и в Сочи.