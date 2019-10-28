Байкальский театральный форум откроется в Иркутске 29 октября

Форум пройдет в Иркутске с 29 октября по 1 ноября. О его проведении на пресс-конференции рассказали министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич, директор Иркутского областного музыкального театра им. Н. М Загурского, Татьяна Мезенцева.

Организаторы форума – Правительство Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, Иркутский областной музыкальный театр им. Н. М Загурского. В программе – лекции, тренинги и мастер-классы. Их темы – пластика в спектаклях для зрителей с ограниченными возможностями здоровья, театральный грим, звук в театре, работа со зрителем, театр для детей, сценический бой, организация драматургической лаборатории, современные материалы в бутафории, актёрское мастерство в работе артистов хора, психолингвистика в практике актёра и другие.

Занятия проведут лучшие специалисты в сфере театрального искусства России, среди которых член экспертных советов и жюри Национальной театральной премии «Золотая маска», руководитель школы театральной критики Лариса Барыкина, директор Высшей школы деятелей сценического искусства «Школа Г. Г. Дадамяна», директор Московского областного театра кукол Олег Лабозин, актёр, каскадёр, профессор кафедры сценической пластики Российского института театрального искусства Айдар Закиров, гример и бутафор, чемпион мира по боди-арту Ольга Попова, звукорежиссёр Мариинского театра, профессор кафедры звукорежиссуры Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения Сергей Соколов и другие.

Кроме проведения мастер-классов и лекций приглашённые эксперты и театральные критики дадут свои оценки спектаклям иркутских областных театров. Они посетят 11 постановок, среди которых «Земля Эльзы», «Прощание с Матёрой», «Горе от ума» Иркутского академического драматического театра им. Н. П. Охлопкова, «Бетховен. Разговорные тетради» Иркутского областного театра кукол «Аистёнок», «Чик. Гудбай,

Берлин» Иркутского областного театра юного зрителя им. А. Вампилова, «Принцесса цирка» и «Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес» Иркутского областного музыкального театра им. Загурского, «Пять вечеров» Черемховского драматического театра им. В. Гуркина.