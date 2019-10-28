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Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг Азиатско-Тихоокеанского Банка до уровня «B», прогноз «Стабильный»

28 октября 2019

25 октября 2019 года рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте Азиатско-Тихоокеанский Банка по международной шкале до уровня «В», прогноз «Стабильный». 

Повышение рейтинга Банка обусловлено внутренней кредитоспособностью, стабилизацией бизнес-модели, улучшением корпоративного управления, связанного с формированием новой профессиональной команды менеджмента Банка и Совета директоров, а также снижением склонности к риску. Среди преимуществ Банка аналитики агентства также отметили высокие уровни фондирования и ликвидности.

«Решение рейтингового агентства Fitch Ratings о повышении рейтинга подтверждает улучшение ключевых бизнес-показателей Банка – укрепление финансовой устойчивости и повышение кредитоспособности. Безусловно, данное рейтинговое действие отражает сохранение и усиление позиций на рынке», -  прокомментировал Председатель Правления АТБ Сергей Аврамов.


/ СИА /
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