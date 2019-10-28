Альфа-Банк профинансировал строительство дома в ЖК «Ривер Парк» в Московской области

Альфа-Банк предоставил проектное финансирование с использованием счетов эскроу компании «Квартал» (входит в группу «Профи-Инвест»).

Кредитная линия в размере 923 млн рублей открыта на финансирование строительства жилого дома в городе Королев Московской области. Срок кредитования — до 5 лет.

Объект входит в состав жилого комплекса «Ривер Парк» в северной части Королева.

Это 17-этажный жилой дом общей площадью около 22 тысяч кв. метров, включая 416 квартир и социальную инфраструктуру (детский сад, административно-офисными помещения). Срок завершения строительства — II квартал 2021 г.

Финансирование будет осуществляться по новой модели с использованием счетов эскроу, что предусматривает размещение средств дольщиков на счетах эскроу в Альфа-Банке до окончания строительства.

Согласно 214-ФЗ, с июля 2019 года российские застройщики, работающие по схеме долевого строительства, обязаны использовать для взаиморасчетов счета эскроу. Альфа-Банк входит в перечень банков, уполномоченных на открытие счетов эскроу.

Для ООО «Квартал» данная сделка знаменует начало работы по новым правилам 214-ФЗ. Альфа-Банк и застройщик заинтересованы в продолжении партнерства в части финансирования строительства новых домов ЖК «Ривер Парк», а также других проектов ГК «Профи-Инвест».

«Данная сделка повышает защиту дольщиков, а также способствует улучшению социальной инфраструктуры Московской области. Для нас важно участие в проектах с высокой социальной значимостью, каким является жилищное строительство, — заявил руководитель блока „Средний бизнес“ Альфа-Банка Владимир Воейков. — Мы намерены наращивать объемы кредитования жилищного строительства, поскольку видим большие перспективы на этом рынке в связи с переходом застройщиков на новую модель финансирования».

В данное время Альфа-Банк рассматривает около 70 проектов застройщиков из различных российских регионов.