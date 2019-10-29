Foodtech-платформа SberFood – новый бренд на рынке общественного питания

Компания FoodPlex запускает новую foodtech-платформу SberFood — мобильное приложение, которое сделает выбор ресторана и его посещение максимально комфортным и выгодным. С сегодняшнего дня приложение можно скачать в App Store и Google Play.

SberFood – платформа, которая состоит из мобильного приложения с сервисами для гостей и Plazius Marketing Cloud — CRM-системы для ресторанов с программой лояльности. Платформа оптимизирует процесс взаимодействия ресторана и гостя, сокращая время ожидания для гостя и затраты на обслуживание для ресторана.

SberFood включает технологии приложений Plazius и «Афиша.Рестораны»: рекомендации и подборки ресторанов, бронирование столов, предзаказ еды и напитков, оплату и разделение счета, чаевые, доступ к акциям и программам лояльности ресторанов. Гости смогут разделить счет между собой в приложении и оплатить его удобным способом (банковской картой, наличными или через сервисы Apple Pay или Google Pay), не дожидаясь, пока официант разделит общий заказ и принесет чек. После оплаты приложение позволит оставить безналичные чаевые. На платформе уже представлены 50 000 ресторанов. Из них 10 000 — с возможностью дистанционного бронирования столика, 2000 — с бонусами, 400 — с оплатой без ожидания, чаевыми и раздельным чеком, 100 — с предварительным заказом еды и напитков.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Оборот рынка общественного питания в России превышает 1 трлн рублей – это огромный рынок, который далек от насыщения. При этом, паттерны потребления и бизнес-модели на этом рынке сегодня стремительно меняются. Платформа SberFood станет одним из якорных проектов нашей экосистемы и позволит сформировать новый стандарт потребления в индустрии. А это, в свою очередь, позволит улучшить жизнь миллионов наших клиентов и сделать их пользовательский опыт простым и удобным, сэкономив самый ценный ресурс – время».

Рафаэль Абрамян, CEO Rambler Group

«Запуск новой платформы - важнейший этап для развития совместного проекта Rambler Group и Сбербанка. Объединив в одном приложении возможность выбирать лучшие рестораны, бронировать в них столики, расплачиваться, не ожидая пока официант принесет счет и оставить ему безналичные чаевые – это новый уровень сервиса и комфорта для клиентов. Этот проект показывает, какие возможности перед пользователями могут появиться благодаря партнерству лидеров цифровой экономики. Уверен, что наш опыт станет вдохновляющим примером для других участников рынка».

Никита Нечаев, генеральный директор FoodPlex:

«Мы хотим, чтобы SberFood был в телефоне у каждого, кто посещает кафе и рестораны. С утра приложение сэкономит ваше время, избавив от очереди за кофе с помощью сервиса предварительного заказа; днем подскажет заведение поблизости с обедом по выгодной цене и поможет быстро оплатить счет; а вечером подберет идеальный ресторан для романтического свидания и в несколько нажатий забронирует для вас столик».

Платформа призвана повысить оборачиваемость ресторана, освобождая мощности для притока новых гостей, сократить затраты на бизнес и дать заведению дополнительную многомиллионную площадку для привлечения аудитории. Многие рестораны и кафе будут предлагать привилегии, доступные только пользователям SberFood — например, бонусы за посещения, которыми можно оплачивать следующие заказы, а также скидки и акции.

Рестораторам SberFood предложит сервис Marketing Cloud — полный набор инструментов для автоматизации маркетинга, настройки программы лояльности, аналитики и коммуникаций с гостями, а также возможность привлекать новых гостей, разместив на платформе опции бронирования и предзаказа. Marketing Cloud интегрируется в кассовую систему ресторана и поможет увеличить средний чек и частоту посещений заведения постоянными гостями, а также вернуть гостей, которые перестали ходить. Таким образом сервисы SberFood помогут ресторану наполнить CRM-базу данными для эффективной работы с гостями.

Marketing Cloud возьмет на себя рутинные задачи маркетолога: анализ базы гостей и сегментация аудитории по вкусовым предпочтениям до уровня блюд, среднему чеку, частоте посещений и другим показателям. Маркетолог сможет воспользоваться шаблонами в личном кабинете и настроить акции для каждого сегмента гостей или довериться алгоритмам системы, которые настроят подходящую привилегию для каждой группы. Инструменты Marketing Cloud дадут ресторану возможность выстроить долгосрочные отношения с гостем, предлагая новые привилегии гостям, которые стали чаще ходить и больше заказывать, и поддерживать регулярную коммуникацию с помощью email и смс-рассылок.