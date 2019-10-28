Банк «Приморье» принял участие в первой краевой Ночи банков

Первая в Приморском крае выставка «Ночь банков» на тему «О чем говорят банки» состоялась на базе Бизнес-инкубатора ВГЭУС в Артеме. Банк «Приморье» принял активное участие в мероприятии, представив гостям встречи развернутые презентации, экспозицию с предложениями для корпоративных и частных клиентов, а также организовав выездной мини-офис для приема заявлений от клиентов.

— Как социально направленный банк, мы позитивно относимся к мероприятиям такого рода, ведь на них представители банковской сферы могут встретиться с потенциальными клиентами и в доступной форме ответить на все интересующие их вопросы. При этом консультации не ограничены по времени, а значит, можно подробно и понятно разъяснить все моменты. Важен и тот факт, что такие встречи помогают повысить уровень финансовой грамотности клиентов — и юридических, и физических лиц, — прокомментировал начальник Управления развития сети офисов Банка «Приморье» Демид Зиненко.

Представители Банка «Приморье» рассказали гостям выставки о перспективах развития Банка, расширении сети, а также о новых продуктах и услугах для всех клиентов. Особый интерес вызвали бизнес-карты, карты с cash-back, кредитные продукты, пакетное предложение для малого бизнеса «Цифровой старт».

— По итогам встречи мы приняли несколько заявок от гостей мероприятия. Все они отмечают, что подобные форматы удобны как потенциальным клиентам, так и самим банкам. Клиенты могут оценить предложения здесь и сейчас, задать интересующие вопросы представителям всех банков. А задача банков-участников — грамотно представить свои продукты и проконсультировать так, чтобы потенциальные клиенты выбрали именно их, — сообщила вице-президент Департамента корпоративного бизнеса Банка «Приморье» Вероника Осипова.

Организаторы мероприятия — филиал Владивостокского государственного университета экономики и сервиса и Бизнес-инкубатор ВГУЭС в Артеме — планируют и дальше проводить встречи в подобном формате.