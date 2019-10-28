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Андрей Морозов назначен Заместителем Председателя Правления Банка УРАЛСИБ

28 октября 2019

Андрей Морозов назначен Заместителем Председателя Правления, членом Правления ПАО "БАНК УРАЛСИБ". Он будет полностью курировать бизнес розничного сегмента, включая следующие подразделения:

  • Департамент управления эффективностью розничного бизнеса,
  • Департамент розничных продуктов,
  • Департамент розничных продаж в сети,
  • Департамент электронных продаж и сервисов,
  • Департамент по работе с состоятельными семьями, а также за работу с банками-партнерами, находящимися на процессинговом обслуживания Банка.

Андрей Геннадьевич Морозов закончил Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию и Университет Нового Южного Уэльса (Австралия). Ранее работал на руководящих должностях в ЗАО КБ «Ситибанк», банке «Русский стандарт», АО «Райффайзенбанк».


/ СИА /
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