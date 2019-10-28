Банк «Союз» предлагает автокредит с остаточным платежом на покупку автомобилей ГАЗ

Программа позволяет клиентам существенно сократить ежемесячные выплаты по автокредиту. В рамках программы банк предоставляет автокредит на покупку автомобилей ГАЗ, реализуемых в официальных автосалонах дилеров, в рублях на сумму до 3 млн рублей на срок до 5 лет по ставке от 11,5% годовых. Размер первоначального взноса составляет от 15%, остаточный платеж - до 50% от стоимости транспортного средства. Размер остаточного платежа зависит от срока кредита. Досрочное погашение без штрафных санкций возможно с первого дня пользования кредитом

Суть данного продукта банка «Союз» заключается в том, что погашение кредита осуществляется равными суммами на протяжении всего срока кредитования, кроме последнего (остаточного) платежа. Остаточный платеж, размер которого может достигать 50% от стоимости автомобиля, погашается единоразовым платежом в конце срока кредита, либо возможна пролонгация погашения остаточного платежа, при этом общий срок кредитования не может превышать 7 лет.

Запущенная программа кредитования доступна во всех регионах присутствия банка «Союз» и распространяется на приобретение новых автомобилей марки ГАЗ категории В и С, разрешенная максимальная масса которых не превышает 10 тонн, категории D – ГАЗ NEXT A60R, A62R, A63R, A64R, A65R, A66R, A67R, A68R, A69R.