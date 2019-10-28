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Открытый вебинар «Основы цифровой этики в деловом общении» - в Университете бизнеса УРАЛСИБ

28 октября 2019

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в открытом бесплатном вебинаре «Основы цифровой этики в деловом общении». Вебинар состоится в среду, 30 октября 2019 года. Начало в 14:00 МСК.

Регистрация на мероприятие уже доступна по ссылке.

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Вебинар для предпринимателей посвящен нетривиальным правилам делового общения в цифровой среде. Разберемся, как сделать деловую коммуникацию здоровой и тем самым сохранить время и нервы себе и своему собеседнику. Поговорим, как понимать друг друга в деловой переписке. Рассмотрим правила общения, с учетом последних тенденций.

Основные темы вебинара:

  • Как найти точки контакта с собеседником;
  • Правильное формулирование сути разговора;
  • Выбор стиля, тона и дистанции в общении;
  • Отклонения от стандартов общения - нарочитая вежливость, фамильярность, заимствования;
  • Правила переписки в различных каналах: рабочей почте, мессенджерах, чатах, при видео-звонках;
  • Сложные случаи общения (хамство, грубость);
  • Претензии и правильное «нет»;
  • Конфиденциальность и эмоции в переписке.

Вебинар проведет Юлия Андреева. Юлия - преподаватель в РАНХиГС при Президенте РФ и Дипломатической Академии МИД РФ, директор компании «Програмота. Русский язык для работы».


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