Открытый вебинар «Основы цифровой этики в деловом общении» - в Университете бизнеса УРАЛСИБ

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в открытом бесплатном вебинаре «Основы цифровой этики в деловом общении». Вебинар состоится в среду, 30 октября 2019 года. Начало в 14:00 МСК.
Регистрация на мероприятие уже доступна по ссылке.
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Вебинар для предпринимателей посвящен нетривиальным правилам делового общения в цифровой среде. Разберемся, как сделать деловую коммуникацию здоровой и тем самым сохранить время и нервы себе и своему собеседнику. Поговорим, как понимать друг друга в деловой переписке. Рассмотрим правила общения, с учетом последних тенденций.
Основные темы вебинара:
- Как найти точки контакта с собеседником;
- Правильное формулирование сути разговора;
- Выбор стиля, тона и дистанции в общении;
- Отклонения от стандартов общения - нарочитая вежливость, фамильярность, заимствования;
- Правила переписки в различных каналах: рабочей почте, мессенджерах, чатах, при видео-звонках;
- Сложные случаи общения (хамство, грубость);
- Претензии и правильное «нет»;
- Конфиденциальность и эмоции в переписке.
Вебинар проведет Юлия Андреева. Юлия - преподаватель в РАНХиГС при Президенте РФ и Дипломатической Академии МИД РФ, директор компании «Програмота. Русский язык для работы».