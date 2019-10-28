Открытый вебинар «Основы цифровой этики в деловом общении» - в Университете бизнеса УРАЛСИБ

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в открытом бесплатном вебинаре «Основы цифровой этики в деловом общении». Вебинар состоится в среду, 30 октября 2019 года. Начало в 14:00 МСК.

Регистрация на мероприятие уже доступна по ссылке.

Вебинар для предпринимателей посвящен нетривиальным правилам делового общения в цифровой среде. Разберемся, как сделать деловую коммуникацию здоровой и тем самым сохранить время и нервы себе и своему собеседнику. Поговорим, как понимать друг друга в деловой переписке. Рассмотрим правила общения, с учетом последних тенденций.

Основные темы вебинара:

Как найти точки контакта с собеседником;

Правильное формулирование сути разговора;

Выбор стиля, тона и дистанции в общении;

Отклонения от стандартов общения - нарочитая вежливость, фамильярность, заимствования;

Правила переписки в различных каналах: рабочей почте, мессенджерах, чатах, при видео-звонках;

Сложные случаи общения (хамство, грубость);

Претензии и правильное «нет»;

Конфиденциальность и эмоции в переписке.

Вебинар проведет Юлия Андреева. Юлия - преподаватель в РАНХиГС при Президенте РФ и Дипломатической Академии МИД РФ, директор компании «Програмота. Русский язык для работы».