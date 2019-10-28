Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг ПСБ на 1 ступень до уровня AA(RU)

Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг ПСБ на 1 ступень до уровня AA(RU), прогноз «Стабильный».

Повышение кредитного рейтинга ПСБ с уровня AA-(RU) до AA(RU) обусловлено, по мнению рейтингового агентства АКРА, «возросшей доминирующей ролью банка в обслуживании оборонных предприятий страны».

За последний год ПСБ существенно укрепил свои рыночные позиции. Так, банк поднялся на 3 ступени в рэнкинге по кредитам юридическим лицам, заняв 6 место1 на 1 октября 2019 года, на 3 ступени в рэнкинге по депозитам юридических лиц (7 место) и на 8 ступеней в рэнкинге по розничным кредитам (14 место).

Начиная с 2019 года у банка наблюдается поступательный рост чистой прибыли, которая составила 19,1 млрд руб. по российским стандартам бухгалтерского учета (далее – РСБУ) за 9 месяцев 2019 года против убытка в размере 12,7 млрд руб. годом ранее2. Кроме того, операционный доход банка вырос более, чем в 2,1 раза год к году до 59,2 млрд руб., а показатель операционной эффективности по РСБУ улучшился с 79% до 51% за тот же период.

Государство поддерживает банк, утвердив стратегию развития на ближайшие 5 лет. В рамках стратегии планируется докапитализация банка в ближайшие 3 года в сумме 50 млрд руб. Господдержка позволит ПСБ продолжить наращивать кредитование как в своем стратегическом сегменте, так и в других рыночных отраслях.

Также существенным позитивным фактором является улучшение качества кредитного портфеля ПСБ. Доля просроченных кредитов (1+) за вычетом резервов в кредитном портфеле банка сократилась за последние полгода с 7,8% до 4,9% на 1 октября 2019 года.

За 9 месяцев 2019 года ПСБ демонстрировал темпы роста выше рыночных, активно завоевывая новые позиции. Чистый кредитный портфель банка вырос на 55%, а рост средств на счетах клиентов составил 45%.

«За прошедший год банк продемонстрировал значительные улучшения по многим направлениям своей деятельности. Это и рост рыночной доли, и существенное улучшение операционной эффективности и поступательное улучшение кредитного качества портфеля во всех бизнес-сегментах. Повышение рейтинга мы всегда оцениваем как важное событие в первую очередь, для наших клиентов и контрагентов», — заявил Главный финансовый директор ПСБ Евгений Смирнов. Пресс-релиз АКРА по рейтинговому действию опубликован по ссылке.

1 Согласно данным www.kuap.ru и расчетам ПСБ на 01.10.2019 (за исключением НКЦ и банка Траст), изменения в рэнкинге за последний год с 1.10.2018.