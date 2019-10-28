Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций РОСНАНО на 12 млрд руб. с рекордно низким купоном 7,7%

24 октября успешно завершилось размещение выпуска 3-летних биржевых облигаций АО «РОСНАНО» серии БО-002Р-03. Организаторами размещения выступили «Альфа-Банк», «Райффайзенбанк», «Росбанк» и «Россельхозбанк».



Первоначально выпуск маркетировался в объеме 5 млрд руб. с ориентиром ставки купона 8,40–8,65% годовых. В ходе букбилдинга в книгу поступило более 90 заявок со стороны всех групп инвесторов: банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, а также частных лиц. В итоге по книге была достигнута пятикратная переподписка.



Это позволило значительно увеличить итоговый объем выпуска до 12 млрд руб., а также закрыть книгу заявок по уровню купона 7,7% годовых, значительно ниже первоначального ориентира, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,85%.