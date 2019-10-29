Новости

Ввод жилья в Иркутской области за 9 месяцев 2019 года увеличился на 1,7% до 506 тыс. кв. метров

29 октября 2019

В январе-сентябре 2019 года в Иркутской области построено жилье общей площадью 506,2 тыс. кв. метров, сообщает Иркутскстат. Из них 61,4% приходится на индивидуальное жилищное строительство, когда население строит за свой счет и с помощью кредитов.

В общем объеме также учтено 1,5 тыс. кв. м жилья, построенного на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства.  Иркутскстат уточняет, что учет ведется с августа 2019 года.

Ввод жилья составил 101,7% к соответствующему периоду прошлого года, без учета строительства в садоводствах.

Без учета индивидуального жилья строительство обошлось в среднем в 52,7 тыс. рублей за один кв. метр.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский архитектурно-строительный форум, Иркутск, 8 ноября
Александр Елохов, спикер БАСФ-2019: "На форуме в Иркутке я представлю примеры реализованных в России энергоэффективных зданий"
Как не выбрасывать свои деньги на ветер? Игорь Быков, ГК Prostor Group, об энергоэффективных технологиях и форуме БАСФ-2109
Организаторы БАСФ-2019: Строительный рынок должен быть готов к росту спроса на энергоэффективные дома
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании