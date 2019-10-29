Ввод жилья в Иркутской области за 9 месяцев 2019 года увеличился на 1,7% до 506 тыс. кв. метров

В январе-сентябре 2019 года в Иркутской области построено жилье общей площадью 506,2 тыс. кв. метров, сообщает Иркутскстат. Из них 61,4% приходится на индивидуальное жилищное строительство, когда население строит за свой счет и с помощью кредитов.

В общем объеме также учтено 1,5 тыс. кв. м жилья, построенного на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства. Иркутскстат уточняет, что учет ведется с августа 2019 года.

Ввод жилья составил 101,7% к соответствующему периоду прошлого года, без учета строительства в садоводствах.

Без учета индивидуального жилья строительство обошлось в среднем в 52,7 тыс. рублей за один кв. метр.