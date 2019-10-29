Как отрицательные процентные ставки могут повлиять на экономику

Ведущий аналитик отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Алексей Корнилов принял участие в онлайн-конференции «Мировые рынки сохраняют опасное спокойствие». По его мнению, тенденция к снижению ключевых ставок центральными банками может иметь негативные последствия для мировой экономики.

Фондовые биржи сохраняют хладнокровие, спокойно реагируя на последние негативные новости. Однако вероятность наступления нового мирового кризиса вынуждает центральные банки активно менять свои монетарные политики. «Ситуация с отрицательными ставками в Европе уже говорит о том, что дальнейшее монетарное стимулирование за счёт снижения ставок ограничено. В США ситуация лучше – ключевая ставка пока находится в положительной зоне 1,75-2,00%. Среди известных банкиров есть много критиков, которые считают, что отрицательные ставки могут принести больше вреда, чем пользы, так как это меняет систему эффективного распределения капитала. Дело в том, что с проблемой широкого распространения отрицательных процентных ставок среди различных стран мир столкнулся впервые», – рассуждает ведущий аналитик отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Алексей Корнилов.

В то же время эксперт отмечает, что вероятность рецессии в США нельзя исключать, так как статистика говорит о замедлении экономики: «Оно вызвано эффектом позднего цикла и сильно дополняется торговыми войнами. Но в последнее время наблюдался положительный признак – улучшение структуры процентных ставок, что может сигнализировать о продолжении цикла роста, хотя и более медленными темпами. Тем не менее желательно составлять портфель таким образом, чтобы можно было контролировать риски в случае нежелательного развития событий».

На этом фоне выделяется экономика Китая, которая продолжает расти, несмотря на торговую войну с США. «Экономика Китая пока не снижается, а растёт. Проблема в том, что снижаются темпы роста. По последним данным, темпы роста составляют 6%. В прошлом году экономика росла на 6,6%. Замедление очевидно, торговая война явно оказывает своё влияние. Стоит отметить и глобальное замедление экономики. Необходимо решать торговые разногласия, которые становятся основным фактором замедления. Именно на торговые трения указал МВФ, когда понизил прогноз роста глобальной экономики в 2019 году с 3,2% до 3,0%», – сказал Алексей Корнилов.

Отвечая на вопрос про инвестирование в текущих условиях, аналитик отметил потенциал биотехнологических компаний: «Во все времена есть технологии, которые находятся на острие прогресса. Естественно, что эти технологии имеют перспективы более быстрого роста. Сейчас, например, к биотехнологиям проявляют очень большой интерес. Но здесь всегда будут выигравшие и проигравшие компании. Поэтому для инвестора, на мой взгляд, в этой отрасли важно иметь диверсифицированный подход, делая ставку на перспективу отрасли и ограничивая риски, связанные с индивидуальными компаниями. Важно помнить, эйфория на рынке ведёт к необоснованно высокой стоимости акций, а этого действительно стоит опасаться».