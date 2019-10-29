#ВСМЫСЛЕ: вторая женская конференция пройдёт в Иркутске 16 ноября

«С тобой все так», «Ты можешь быть любой», «Ты не одна» — три основные девиза проекта образовательного проекта ВСМЫСЛЕ. Сейчас команда готовит новую женскую конференцию. Она состоится 16 ноября в Байкальском банке Сбербанка России. В этот раз формат мероприятия предполагает работу двух основных секций — лектория «Неформат» и public talk.

Напомним, что первая конференция прошла в Иркутске 15 марта. Мероприятие объединило активных женщин, сумевших вопреки многочисленным обстоятельствам добиться успеха в творчестве, бизнесе, самореализации. Удивляющие, а иногда и шокирующие, истории иркутянок оказались весьма вдохновляющими и поучительными. Портал SIA.RU записал пять историй.

«Быть современной девушкой — не так и просто. С одной стороны, есть личные цели и амбиции, с другой — социальные стереотипы, с третьей — паттерны родительского воспитания, и еще очень много долженствования кому-то. Рано или поздно приходится ответить себе на вопрос — „где в этом всем я?“. А немного позже, около тридцати, задаться неприятным вопросом — „неужели это все, чего я заслужила и добилась?“.

В этот раз организаторы решили углубить тему и сделать практикоориентированные секции. Событие будет состоять из трех частей: вдохновляющие истории известных иркутянок, теоретические доклады по рубрикам: «Бизнес и карьера», «Здоровье», «Красота» и «Отношения».По словам идеолога проекта Саши Тунко, основная тема новой конференции — социальные установки и предрассудки: «С ними сталкивается каждая девушка, когда речь заходит о карьере, здоровье, внешности и отношениях. На этот раз у нас будет две площадки, не только вдохновляющие истории, но и круглые столы со специалистами. Мои убеждения просты: только открыто говоря о том, что волнует, мы все вместе сформируем информационное поле, где не будет места стыду и осуждению. В моем понимании современная девушка — это не только её внешность, работа и отношения. Это то, какое пространство она формирует вокруг себя, какой посыл несет в общество, что создаёт».На конференции будет работать выставка с важными сервисами для женщин — они смогут на месте получить экспресс-консультации профильных врачей, специалистов-юристов, стилистов и так далее. В числе хедлайнеров конференции: Мария Ким (создатель бренда Inspire), Татьяна Сахалтуева (художник, топ-блогер), Ольга Геевская (топ-стилист Wella, арт-директор бьюти-холдинга АРТ), Валентина Тимощук (команда КВН «Раисы») и другие известные женщины города. Кроме того, среди спикеров заявлены мужчины.Александра Поблинкова, продюсер проекта ВСМЫСЛЕ:Через все это приходится пройти, а многие замирают от ужаса. В какой-то момент я поняла, что зачастую нам просто не хватает знаний: о своем теле, о законах и правах, о самих себе — всему этому не учили в школе. И еще иногда нужно совсем немного вдохновения. Все это есть в концепции проекта ВСМЫСЛЕ. В нем много смысла и много того, что делает лучше и организатора, и слушателя. Мы — учимся, и вам тоже предлагаем».Место и дата мероприятия:Байкальский банк Сбербанка России, 16 ноября