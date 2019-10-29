РУСАЛ заключил уникальную сделку предэкспортного финансирования на сумму свыше $1 млрд

РУСАЛ объявляет о подписании нового пятилетнего синдицированного предэкспортного кредита (PXF) в размере 1 085 млн долларов США. Сумма была увеличена с первоначальных 750 млн долларов США, что подтверждает уверенность рынка в приверженности Компании низкоуглеродным технологиям и ориентированности на производство экологически чистого алюминия, а также поддержку стратегии Компании в области устойчивого развития.

Эта уникальная сделка стала первым на российском рынке привлечением средств от синдиката международных и российских коммерческих банков, привязанным к показателям устойчивого развития.

Величина маржи по кредиту может меняться в зависимости от выполнения компанией ключевых показателей эффективности в области устойчивого развития (KPI).

Ключевые показатели связаны с воздействием на окружающую среду и устойчивым развитием компании, а также включают увеличение объема продаж алюминия ALLOW – алюминия РУСАЛа с низким «углеродным следом», для производства которого используется гидроэнергетика.

В KPI также входят снижение «углеродного следа» и выбросов фторидов. Оценка выполнения показателей и верификация независимой специализированной компанией будут проходить ежегодно.

Использовать привлеченные средства планируется на частичное рефинансирование существующего кредита PXF на сумму до 2 млрд долларов, полученного в мае 2017 года.

ING и Natixis выступили координирующими букраннерами и уполномоченными ведущими организаторами сделки. Bank of China, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Societe Generale и UniCredit S.p.A. стали первоначальными букраннерами и уполномоченными ведущими организаторами, ПАО Сбербанк действовал как букраннер и уполномоченный ведущий организатор, а RCB Bank LTD – как первоначальный уполномоченный ведущий организатор. Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc и Банк Зенит (ПАО) участвуют как уполномоченные ведущие организаторы, а Raiffeisen Bank International AG – как ведущий организатор.

Societe Generale и Natixis выступают в роли координаторов по показателям устойчивого развития.

«Мы очень рады такому уровню доверия со стороны инвестиционного и банковского сообщества к инициативам компании в области устойчивого развития. Высокий интерес рынка также отражает растущий мировой спрос на низкоуглеродный алюминий, крупнейшим производителем которого является РУСАЛ. Новая сделка PXF, связанная с показателями устойчивого развития, подтверждает приоритет прозрачности при производстве экологически чистого продукта, в частности, алюминия с низким «углеродным следом» ALLOW, который производит РУСАЛ. Кроме того, это важный шаг в направлении рефинансирования долговых обязательств Компании, оптимизации сроков погашения и стоимости финансирования», – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

РУСАЛ является крупнейшим производителем «зеленого» алюминия в мире. Заводы, на которых производится алюминий ALLOW, имеют углеродный след в 4 раза ниже среднего показателя по индустрии (Scope 1 и Scope 2). РУСАЛ продолжает разрабатывать и применять новейшие технологии, которые нацелены на сокращение объемов выбросов углекислого газа. Стратегия Компании включает ряд экологических инициатив, среди них – крупнейшая в России программа по восстановлению и защите лесов «Под зеленым крылом». В рамках этой программы в Иркутской области и Красноярском крае был высажен миллион деревьев.

РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2018 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. В компании работает около 64 000 человек. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486) и на Московской бирже (торговый код RUAL).