Проекты домов для пострадавших от наводнения разработают с помощью 3D-модели

Единственная в Иркутской области компания, которая разрабатывает 3D-модели зданий и сооружений, создает проекты индивидуальных жилых домов для строительства в районах, пострадавших от наводнения. Речь идет о «Лаборатории цифровых технологий проектирования» (ЛЦТП), учрежденной в 2018 году Корпорацией развития Иркутской области.

Как рассказал руководитель ЛЦТП Константин Бузов, первый дом в Тулуне уже построен. Он благоустроенный, с отделкой «под ключ», расположен в новом микрорайоне Березовая Роща, отведенном под индивидуальную жилую застройку. Проектирование и строительство велось в партнерстве с всемирно известной компанией «Кнауф». В качестве материала для строительства использовались легкие конструкции из металла с цинковым покрытием.

«Эти конструкции очень прочные, теплые и долговечные, - пояснил Константин Бузов. – Срок их службы не менее 50-ти лет». До лета 2020 года ЛЦТП планирует построить 20 таких домов. Жители пострадавших от наводнения территорий смогут их купить при помощи жилищных сертификатов, выдаваемых Правительством Иркутской области.

Также ЛЦТП проектирует здания домов культуры для поселков Шумский и Алыгджер в Нижнеудинском районе.

Справка

BIM-технология – это система трехмерного проектирования, которая позволяет создать виртуальные 3D-модели любого здания с учетом всех цифровых параметров будущей постройки. Ее основное преимущество – точный расчет и минимизация погрешностей. Доказано, что применение трехмерного моделирования позволяет сэкономить до 30% финансовых средств, запланированных на строительство. Также BIM-технология позволяет контролировать работы на всех этапах строительства, а впоследствии и эксплуатации.

За время своего существования ЛЦТП разработала целый ряд проектов на объекты социального строительства, в том числе проект Центральной районной больницы для Балаганска, проект детского сада, ледового катка, фельдшерско-акушерского пункта и физкультурно-спортивного комплекса.