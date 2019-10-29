Россияне стали больше тратить денег на еду

Общие расходы россиян в прошедшем месяце снизились, при этом расходы на еду немного выросли. Доля расходов на питание увеличилась до 31,2%. Очевидно, что россияне стараются не экономить на еде даже в случае сокращения общих трат. Рационализация покупательского поведения, которую отмечает Ромир последнее время, позволяет потребителям более эффективно и расчетливо планировать свой поход в магазин и избегать сильного роста трат на продукты питания.

При общих расходах среднестатистической российской семьи в сентябре в размере 65,9 тыс. руб. траты на питание в среднем составили 20,6 тыс. руб. Значение Food Index, таким образом, оказалось равно 31,2%, что за годы наблюдений типично для первого осеннего месяца.

Согласно расчетам, проведенным на основе данных скан-панели домохозяйств, в сентябре общие расходы среднестатистической российской семьи составили 65,9 тыс. руб., что на 0,3% больше, чем год назад, но на 6% меньше, чем в прошлом месяце. Доля затрат на продукты питания оказалась равна 20,6 тыс. руб., что на 4,4% больше, чем год назад. Доля расходов на питание составила 31,2%, на 1,2 пункта выше, чем год назад, и на 1,9 выше, чем в прошлом месяце.