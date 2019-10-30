Ромир: треть россиян вынуждена оптимизировать свои покупки

Исследователи Ромира разделили всех покупателей на пять категорий: оптимизаторы, рационализаторы, черри-пикеры, запасливые и не экономные.

Оптимизируют

В ходе исследования выяснилось, что самую большую категорию покупателей составляют Оптимизаторы. К ним относятся покупатели, которые стараются покупать товары более дешевых брендов и не покупать дорогие виды продуктов. За последние 5 лет доля подобных покупателей увеличилась на 10 пунктов и сейчас составляет ровно треть россиян (33%). Кроме того, большой по численности группой все еще остаются Рационализаторы (22%) – покупатели, которые стараются составлять списки необходимых товаров, всегда им следовать и приобретать товары, только если уверены, что точно будут их использовать. Доля подобных покупателей снизилась на 10 пунктов за пять лет, однако по-прежнему остается довольно крупной.

Ищут промоакции

Самый большой рост продемонстрировали, так называемые, Черри-пикеры, т. е. покупатели, которые всегда ищут промоакции и скидки на товары, которые они регулярно приобретают. Рост за рассматриваемый период составил целых 14%, что в итоге позволило доле Черри-пикеров вырасти более чем в пять раз (с 3% до 17%).

Реже посещают магазины

Ростом (с 10% до 12%) также отметились те покупатели, которые реже ходят в магазины с целью сокращения трат и контролирования своего бюджета – Запасливые. Им же свойственна и закупка товаров впрок.

А вот доля покупателей, которые ни на чем не экономят и готовы платить за высокий уровень качества и обслуживания, сократилась ровно в 2 раза. Теперь противников экономии стало 16%, тогда как в 2014 году доля подобных покупателей составляла почти треть россиян (32%).

Результаты опроса комментирует президент исследовательского холдинга Ромир, доктор социологических наук Андрей Милёхин: «Мы продолжаем наблюдать рационализацию потребительского поведения, которая идет уже не первый год. Столь обыденное явление как поход в магазин теперь требует расчета полезности покупки, поэтому россияне стали чаще обращать внимание на факторы, влияющие на конечный выбор, как например промоакции или широта ассортимента брендов. И хотя все больше наших соотечественников вынуждены экономить, вместе с этим растет и уровень потребительской грамотности».