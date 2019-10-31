Средний чек снижаетстся

На прошедшей 43-й неделе неделе средний чек практически не изменился. За неделю он потерял 4 рубля 85 копеек (0,9%) и составил 540 рублей. Однако, если сопоставить текущее значение с аналогичными периодом прошлого года, то средний чек на 43-й неделе оказался ниже на 1,4%, сообщает Ромир.

На минувшей неделе, с 21 по 27 октября, средний чек продемонстрировал небольшое снижение.

По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек снизился куда сильнее – он потерял 13 рублей 9 копеек или 2,4%.