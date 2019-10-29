В Тулунском районе погасили пожар на мусорном полигоне

Возгорание произошло на 7 километре Гадалейского тракта на мусорном полигоне площадью 3,5 га.

Сообщение о пожаре поступило 23 октября 2019 года в 15:25. Сейчас угрозы распространения нет - создана минерализованная полоса. Помимо этого, для проведения работ по дотушиванию залежей дополнительно привлекут один бульдозер.

Также, надзорные органы МЧС России ведут расследование в отношении администрации Тулуна. Проводится проверка по установлению собственника земель и эксплуатирующих организаций для привлечения к ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.