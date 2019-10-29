Судебные приставы Иркутска нашли должника по объявлению в сети

Гражданин был должен обществу с ограниченной ответственностью за пользование чужими деньгами в размере более 700 тыс. рублей.

Денежных средств для погашения долга на расчетных счетах гражданина было недостаточно. Официально должник трудоустроен не был. Однако, от взыскателя поступила информация о том, что он занимается предпринимательской деятельность без официального оформления, оказывая услуги юриста.

Судебный пристав провел мониторинг объявлений, размещенных в сети на специализированном сайте. В одном из них значились контакты неплательщика, предлагающего юридическую помощь. Судебный пристав в качестве потенциального клиента договорился с гражданином о встрече. Застигнутый врасплох неплательщик был ознакомлен с материалами дела, предупрежден о последствиях неисполнения решения суда.

В дальнейшем, должник мер к выполнению долговых обязательств не принял и судебным приставом был составлен акт описи и ареста гаражного бокса, принадлежащего гражданину на праве собственности. Его предварительная оценка составила 700 тыс. рублей. После реализации денежные средства пойдут в счет погашения задолженности.