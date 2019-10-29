Прокуратура Ангарска защитила права работников предприятия

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» уже выплатило трем из четырех сотрудников около 370 тыс. рублей.

Согласно трудовым договорам зарплата 4 работников предприятия состояла из оклада и надбавки. При этом, 30-ти процентная надбавка к заработной плате за непрерывный стаж работы на предприятиях, расположенных в южных районах Иркутской области, на которую работники имели право, им за весь период работы не начислялась и не выплачивалась.

Прокуратурой города в интересах работников направила в суд 4 иска о взыскании недоначисленной и невыплаченной заработной платы.