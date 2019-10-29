«Верхнечонскнефтегаз» приступил к строительству первого месторождения Даниловского кластера

На первом из четырех месторождений кластера, Северо-Даниловском, начато строительство круглогодичной дороги и одного из ключевых объектов нефтедобычи - дожимной насосной станции с установкой предварительного сброса воды.

Дорога круглогодичного действия между Северо-Даниловским и Верхнечонским месторождениями, расположенными в Катангском районе Иркутской области, обеспечит бесперебойное снабжение необходимыми материалами и оборудованием строительные площадки Северо-Даниловского месторождения и функционирование его производственных объектов.

Длина дороги составит 73 км, в местах пересечения с реками возведут два моста. Одновременно на строительстве работают до 200 человек, задействовано до 100 единиц различной техники. Для обеспечения безопасности движения на дороге установят барьерные ограждения, дорожные знаки.

Строящаяся станция Северо-Даниловского месторождения будет иметь также функции установки предварительного сброса воды. Станция сможет производить сбор, сепарацию, обезвоживание продукции скважин, а также учет и транспортировку нефти в трубопровод. Нефть товарного качества будет направляться в систему магистральных нефтепроводов с установки подготовки нефти Верхнечонского месторождения.

Северо-Даниловское месторождение, а также Южно-Даниловское, Верхнеичерское и месторождение им. Лисовского образуют новый Даниловский нефтегазодобывающий кластер «Роснефти». Синергетический эффект будет достигнут за счет совместного использования транспортной инфраструктуры и оборудования для всех участков кластера и производственных мощностей Верхнечонского месторождения.