Гостям Приангарья расскажут, кто такой бабр и как правильно есть буузы

ПАО «МТС», крупнейший российский телеоператор, запустил в Приангарье первый мобильный гид, с помощью которого гости региона смогут узнать о наиболее интересных местах и маршрутах области.

Гостям, прибывшим в Иркутск, придет приветственное смс-сообщение со ссылкой на мобильный гид, который состоит из текстовой части с фотографиями знаковых мест Иркутского региона.

Пользователи гида узнают об интересных исторических местах столицы Иркутской области, а также о доступных для посещения местах и маршрутах, которые откроют красоту природных объектов региона, в том числе и знаковые туристические локации вблизи самого глубокого озера в мире – Байкала.

Гид также расскажет об особенностях самого протяженного в России Прибайкальского национального парка, в котором живут редкие звери, растут удивительные растения, занесенные в Красную книгу, и имеются разнообразные ландшафты. И познакомит со знаковыми историческими местами в центре Иркутска, традициями, обычаями и расскажет о местной кухне.

«Туристический поток в Иркутскую область увеличивается с каждым годом. Благодаря Байкалу, Приангарье входит в ТОП-10 лучших мест для отдыха. Мы стремимся, чтобы с каждым годом посещение нашего региона туристами становилось все комфортнее. Новый сервис МТС, позволяющий рассказать нашим гостям о Иркутской области, о ее достопримечательностях, о популярных туристических маршрутах, которые появляются в регионе – очередной шаг на пути развития туристской отрасли в регионе», -- комментирует руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

«Иркутская область имеет удивительную историю, традиции, энергетику, которыми мы гордимся и с радостью готовы делиться с гостями нашей области. Мобильный гид от МТС позволит нашему краю стать еще ближе и понятнее гостям. Тем более, что получить информацию об основных туристических объектах теперь можно за один клик. Мы рады, если наш проект поможет полюбить и оценить неповторимую природу и гостеприимство области и поспособствует развитию туристической привлекательности», – отметил директор МТС в Иркутской области Андрей Березной.