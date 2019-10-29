20 км дороги «Сибирь» отремонтировали с применением комплексного модификатора асфальтобетона

Впервые в Иркутской области при ремонте федеральной трассы использовали полимерно-дисперсно-резино-армирующую добавку.

Это комплексный модификатор асфальтобетона, он повышает прочностные характеристики. Почти в полтора раза увеличивается водостойкость дорожного полотна, его морозостойкость повышается на 12-17%. Добавка придаёт асфальтобетону эластичность, снижает образование колейности и повышает устойчивость покрытия к появлению трещин.

Кроме того, на участке автодороги «Сибирь» в Тайшетском районе проведено укрепление обочин щебёночно песчаной смесью, кюветы укреплены щебнем, восстановлена система водоотвода. Сброс воды с проезжей части выполнен из композитных материалов. На двадцати километрах трассы отремонтировано 19 водопропускных труб. Для безопасности дорожного движения установлено барьерное ограждение, новые дорожные знаки и сигнальные столбики. Горизонтальная дорожная разметка нанесена износостойким термопластиком.