В Иркутской области появился учебник «Все о будущей пенсии»

Пенсионным фондом Российской Федерации издано 8-е издание учебника «Все о будущей пенсии», ориентированного на школьников и студентов. В учебнике в простой и понятной форме рассказывается о главных принципах пенсионного обеспечения в России, о том, как формируется пенсия и почему думать о ней нужно уже сегодня.

В Отделение ПФР по Иркутской области учебник поступил тиражом в 18 000 экземпляров. Все они будут переданы в образовательные учреждения региона в рамках информационной кампании «Повышение пенсионной и социальной грамотности среди учащейся молодежи», в ходе которой Пенсионным фондом реализуется серия мероприятий, направленных на формирование у молодого поколения ответственного отношения к своей будущей пенсии.

Начнется данная кампания с Единого дня пенсионного грамотности, который пройдет на территории всей страны 14 ноября 2019 года. Для школьников и студентов сотрудники ПФР проведут Дни открытых дверей, лекции и уроки.