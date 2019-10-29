На конкурс «Лидеры России» из Иркутской области направили 2808 заявок

233 830 заявок поступило из всех регионов России и 68 стран мира на конкурс управленцев «Лидеры России 2020». Из Иркутской области подано 2808 заявок. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

4 октября 2019 года Президент России, Председатель Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

«На участие в третьем сезоне конкурса «Лидеры России» подано 233 830 заявок. Такие результаты говорят о росте интереса к «Лидерам России». Мы связываем его и с введением в третьем сезоне отдельных специализаций в дополнение к основному конкурсу. Как и в прошлые годы, наибольшее число заявок пришло из Центрального федерального округа, Приволжья и Северо-Запада», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

«Почти 10 тысяч управленцев в сфере охраны здоровья решили принять участие в треке «Здравоохранение» всероссийского конкурса «Лидеры России». Конкурс – это шанс для каждого участника внести вклад не только в свое личное будущее, но и развитие здравоохранения страны в целом. Победители получат уникальную возможность перенять опыт у наставников – лучших организаторов здравоохранения в стране и смогут применить свои знания и силы на интересных управленческих должностях как регионального, так и федерального уровня», – подчеркнула наставник конкурса «Лидеры России», министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Наибольшее количество участников, имеющих учёные степени, зарегистрировалось в специализацию «Наука»: 24,2% кандидатов наук и 3% докторов наук. В специализации «Здравоохранение» – 10,7% кандидатов наук и 1,8% докторов наук. В специализации «Финансы и технологии» – 4,3% кандидатов наук и 0,2% докторов наук. На общий конкурс заявились 5,9% кандидатов наук и 0,5% докторов наук.

В третьем сезоне конкурса «Лидеры России» произошло изменение возрастного состава участников. Больше всего заявок пришло от конкурсантов в возрасте от 35 до 50 лет – 52,5%, от 25 до 35 лет – 41,7%, старше 50 лет – 3,2%, до 25 лет – 2,6 %.

По отраслям, в которых сейчас работают участники, лидером стала сферы строительства (8%), образования (7,2%) и государственной службы (6,6%). Далее по результатам статистики следуют такие отрасли, как информационные технологии (5,4%), здравоохранение (5,1%), банки и страхование (5,1%), энергетика (5,0%), оптовая торговля (4,5%), транспорт и логистика (4,5%). Меньше всего регистраций от отраслей: машиностроение, ЖКХ, ритейл, консалтинг, добыча полезных ископаемых.

Принять участие в конкурсе «Лидеры России», как и в прошлом году, могут жители не только России, но и других стран. Единственное ограничение – это владение русским языком. В этом году на конкурс заявились участники из 68 стран мира. Самыми активными стали конкурсанты из Украины – 659 заявок, Белоруссии – 501, Казахстана – 417, Узбекистана – 152, Латвии – 76.

Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.