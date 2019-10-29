Две трети россиян задумываются о кардинальной смене профессии

65% россиян хотя бы раз задумывались о смене профессии, причем таких достаточно много в любой возрастной группе, выяснил аналитический центр Авито Работы. Однако на деле это удается только 17%, тогда как почти половина жителей страны откладывают перемены до лучших времен. Чаще всего профессию успешно меняет молодежь и люди пенсионного и предпенсионного возраста.

Лишь 35% опрошенных россиян не задумывались о смене профессиональной деятельности. Причём мужчины рассматривают такую возможность немного чаще: идея кардинально изменить работу приходила в голову 68% мужчин и 62% женщин.

Больше всего тех, кто хотел бы радикально сменить профессию, среди респондентов в возрасте 25-34 лет (74%). Однако и среди опрошенных старше 65 лет их немало: 46% отметили, что им приходили в голову такие мысли.

Самая популярная причина для смены профессии с наибольшим отрывом от всех остальных — недовольство собственной зарплатой (63%). Вторая по популярности — желание найти баланс между работой и личной жизнью (28%). На третьем месте — усталость от рутины (23%). Каждый десятый респондент (11%), при этом, хотел бы сменить текущую профессиональную сферу, так как полностью в ней разочаровался.

Однако нужно отметить, что приоритеты отличаются в зависимости от пола респондентов. К примеру, стресс гораздо чаще заставляет задуматься о смене работы женщин (26%), чем мужчин. В то же время мужчины чаще, чем женщины, задумываются о смене работы из-за ощущения, что уперлись в потолок или из-за того, что нашли более увлекательную новую деятельность.

В зависимости от возраста респондентов приоритеты также разнятся. В возрастной группе 65+ резко возрастает число людей, которые хотели бы сменить профессию, так как считают, что в текущей деятельности достигли потолка (37% против 13%-19% во всех остальных возрастных группах). Такая же ситуация с разочарованием в текущей профессии: такую причину выбрали 20% возрастных респондентов и 9-13% среди всех остальных.

Среди опрошенных старше 55 лет максимальная доля тех, кто хотел бы уделять время семье и хобби («Хочу найти баланс между работой и личной жизнью») - 35-36%. В группе 18-24 лет максимальное число тех, кто выбрал ответ «Нашел(-ла) деятельность, которая увлекает больше» - 21%.

44% респондентов не удалось сменить профессию. 39% не уверены в будущем и отметили вариант «нахожусь в процессе смены». Мужчинам сменить профессию удается чаще, чем женщинам – 20% против 14%.

Интересно, что чаще всего об изменении своей специальности задумываются россияне в возрасте 18-24, более половины (52%) респондентов в этой возрастной группе ответили, что находятся в процессе смены профессии. Далее следуют россияне возрастом 55-64 года – тех, кто в данный момент меняет работу, оказалось 43%. Респондентам в возрасте 35-44 лет реже всего удаётся сменить профессию: лишь 13% признались, что смогли это сделать.

49% респондентов указали, что сменить профессию им мешает неподходящий момент. Второе место среди причин, по которым россиянам не удается осуществить задуманное, делят неуверенность в собственной квалификации и боязнь перемен (по 33%). Кроме того, 23% важен рабочий стаж или жалко потраченных лет. Женщины чаще сомневаются в своей квалификации и боятся перемен, чем мужчины (35% против 30% и 39% против 25%, соответственно).

В возрастной группе 65+ абсолютно все опрошенные также отметили неуверенность в своей квалификации и страх перемен как важные причины. Респондентам пенсионного возраста также значительно больше, чем другим, мешает отсутствие поддержки родных и друзей (46% против 5-15% в других возрастных группах).