Количество моногородов хотят сократить вдвое

Половина моногородов в России рискует остаться без финансирования. Согласно новой программе, количество таких населенных пунктов хотят сократить с 321 до 170, рассказали «Известиям» в Госдуме.

В Министерстве экономразвития подтвердили намерение пересмотреть перечень в 2020 году. Минэкономразвития предлагало за следующие три года выделить на новую программу развития моногородов дополнительно 18,6 млрд рублей, но правительственная комиссия не поддержала инициативу.

Вопрос сокращения неоднократно обсуждался на площадках в Госдуме и правительстве, рассказал «Известиям» ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете нижней палаты по экономполитике Павел Склянчук.

В середине октября министр экономического развития РФ Максим Орешкин в письме председателю комитета по экономполитике Сергею Жигареву отметил, что «в рамках разрабатываемой госпрограммы РФ «Развитие моногородов» планировалось провести сплошной пересмотр перечня моногородов в 2020 году». Он также добавил, что этот список может существенно сократиться.

Новая программа готовится взамен старой. Она должна была действовать с 2016 по 2025 год, но досрочно прекратила свое существование 1 января 2019-г. С критикой документа выступила Счетная палата. Ее проверка показала, что меры по поддержке моногородов не привели к диверсифицированному и стабильному их развитию, программа не облегчила и не упростила жизнь населения.

Проект новой программы Минэкономразвития 23 июля 2019 года отправило в Минфин на рассмотрение. Сейчас документ дорабатывается с учётом замечаний министерства финансов, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэка.