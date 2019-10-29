Новости

Россельхозбанк принял участие в крупнейшей выставке "Ярмарка недвижимости. Ипотека. Кредиты"

29 октября 2019

Иркутский региональный филиал АО «Россельхозбанк» принял участие в 18-й специализированной выставке "Ярмарка недвижимости. Ипотека. Кредиты.", которая прошла 16-19 октября в Сибэкспоцентре.

<p>Посетители выставки  смогли получить консультацию по программам ипотечного кредитования</p>

Посетители выставки  смогли получить консультацию по программам ипотечного кредитования

Выставка была организована при официальной поддержке Правительства Иркутской области, Администрации города Иркутска и Союза строителей Иркутской области. 

В работе экспозиции насчитывалось более 40 участников выставки, присутствовали жилые комплексы, застройщики, банки, а также агентства недвижимости. На выставке можно было приобрести квартиру в новостройках Иркутска, экспоненты предлагали к рассмотрению коммерческую недвижимость, загородные дома и земельные участки, ипотечные кредиты, жилищные субсидии, проектирование, строительство и многое другое. Посетители выставки, а в этом году более 20 тысяч человек, смогли получить консультацию по программам ипотечного кредитования и подробнее ознакомиться с услугами Банка.

«Работая на выставке в тесном сотрудничестве с застройщиками и теми, кто реализует вторичное жилье, Банк получает прямую связь с покупателями жилья, соответственно есть возможность гибкого подхода к каждому потенциальному клиенту» - отметила директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Ярмарка недвижимости 2019, Иркутск":
Все материалы сюжета (8)


Реклама на сайте

Байкальский архитектурно-строительный форум, Иркутск, 8 ноября
Александр Елохов, спикер БАСФ-2019: "На форуме в Иркутке я представлю примеры реализованных в России энергоэффективных зданий"
Как не выбрасывать свои деньги на ветер? Игорь Быков, ГК Prostor Group, об энергоэффективных технологиях и форуме БАСФ-2109
Организаторы БАСФ-2019: Строительный рынок должен быть готов к росту спроса на энергоэффективные дома
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании