Россельхозбанк принял участие в крупнейшей выставке "Ярмарка недвижимости. Ипотека. Кредиты"

Иркутский региональный филиал АО «Россельхозбанк» принял участие в 18-й специализированной выставке "Ярмарка недвижимости. Ипотека. Кредиты.", которая прошла 16-19 октября в Сибэкспоцентре.

Посетители выставки смогли получить консультацию по программам ипотечного кредитования

Выставка была организована при официальной поддержке Правительства Иркутской области, Администрации города Иркутска и Союза строителей Иркутской области.

В работе экспозиции насчитывалось более 40 участников выставки, присутствовали жилые комплексы, застройщики, банки, а также агентства недвижимости. На выставке можно было приобрести квартиру в новостройках Иркутска, экспоненты предлагали к рассмотрению коммерческую недвижимость, загородные дома и земельные участки, ипотечные кредиты, жилищные субсидии, проектирование, строительство и многое другое. Посетители выставки, а в этом году более 20 тысяч человек, смогли получить консультацию по программам ипотечного кредитования и подробнее ознакомиться с услугами Банка.

«Работая на выставке в тесном сотрудничестве с застройщиками и теми, кто реализует вторичное жилье, Банк получает прямую связь с покупателями жилья, соответственно есть возможность гибкого подхода к каждому потенциальному клиенту» - отметила директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.