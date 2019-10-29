En+ и «Байкал-Энергия» приглашают иркутян на предсезонную встречу с командой

Руководство хоккейного клуба «Байкал-Энергия» и генеральный спонсор команды – компания En+ Group – приглашают жителей Иркутска на предсезонную встречу с руководством команды и хоккеистами, которая закончится массовым катанием.

Встреча болельщиков с игроками, директором и тренерами команды состоится 2 ноября, в 12:30, на крытом ледовом катке ICE people (ул. Сергеева, 3/1А). Все любители хоккея с мячом смогут пообщаться со спортсменами и тренерами, взять автографы и сфотографироваться с командой.

В 2019 году генеральный спонсор клуба – компания En+ Group - и ХК «Байкал-Энергия» разработали «Паспорт болельщика». Этот документ позволит фиксировать посещаемость матчей, результаты игр и личные достижения. По итогам игрового сезона 2019/2020 годов хоккейный клуб и En+ Group определят самых активных владельцев «Паспорта болельщика», среди которых будут разыграны специальные призы. Паспорт на предсезонной встрече смогут получить все желающие.

После общения с командой все участники мероприятия смогут бесплатно покататься на катке вместе с хоккеистами «Байкал-Энергии», которые проведут мастер-классы. Массовое катание будет сопровождаться диджей-сетом, светомузыкой и спецэффектами.

Подробная программа мероприятия размещена на официальном сайте хоккейного клуба - https://baikal-energy.ru/.