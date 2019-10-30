Иркутский филиал Россельхозбанка представил возможности кредитования на областной выставке «Агропромышленная неделя»

Сотрудники Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» приняли участие в 25-й юбилейной осенней выставке «Агропромышленная неделя», прошедшей 22-25 октября в ОАО «Сибэкспоцентр».

Выставка приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Иркутской области. Организаторами выступили Министерство сельского хозяйства Иркутской области и ОАО "Сибэкспоцентр" —ведущая выставочная организация Восточной Сибири — при поддержке Правительства Иркутской области, Администрации г.Иркутска, Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири.

Мероприятие собрало более 100 организаций, среди которых как представители известных марок, так и местные производители продукции.

Региональный филиал Россельхозбанка стал единственной финансово-кредитной организацией, представленной на выставке. Выставку посетили более 30 тысяч гостей из Иркутска и области, соседних регионов, а также крупных городов России.

Сотрудники Иркутского регионального филиала рассказали посетителям и участникам выставки о действующих предложениях Банка, в том числе о кредитовании личных подсобных хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

«Финансовая поддержка со стороны Иркутского филиала Россельхозбанка позволила аграриям региона в текущем году получить новые возможности для развития бизнеса и укрепить свои позиции на рынке сбыта», - отметила директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.