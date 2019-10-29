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За три года Фонд микрокредитования Иркутской области выдал более 1 млрд рублей

29 октября 2019

С октября 2016 года по программе государственной поддержки предпринимателей Приангарья Фонд микрокредитования Иркутской области, как региональная микрофинансовая организация, выдал 685 микрозаймов на развитие малого и среднего бизнеса на общую сумму свыше 1 млрд 53 млн рублей.

Фонд микрокредитования предоставляет финансовые ресурсы на всей территории Иркутской области на льготных условиях под 1-10% годовых сроком до 3 лет. Максимальная сумма микрозайма — 5 млн рублей.

Приоритетными в выдаче микрозаймов для фонда являются предприятия, которые создают и сохраняют рабочие места. 45% всех займов выданы предпринимателям в сферах производства, строительства, сельского хозяйства и туризма.


/ СИА /
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