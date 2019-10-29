В России появились налоговые льготы для дачников

Взносы собственников садовых или огородных земельных участков, не являющихся членами товарищества, освободили от налога на прибыль. Соответствующие изменения в Налоговый Кодекс вступают в силу 29 октября. Сообщает "Парламентская газета".

Документ разработан в связи с принятием закона о ведении гражданами садоводства и огородничества. Из Налогового Кодекса исключены понятия «дача», «дачный дом», «дачное строительство», «дачное некоммерческое объединение граждан» и «ведение дачного хозяйства». Теперь, при налогообложении прибыли не будут учитываться доходы в виде платы, вносимой собственниками и иными правообладателями садовых или огородных земельных участков, не являющимися членами товарищества.

От налога на прибыль освободят взносы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории садоводства или огородничества. Не нужно будет платить налог на прибыль за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом. Устанавливается, что закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.