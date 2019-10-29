Жители приангарья уплатили в бюджет на 28 млрд рублей больше, чем в 2018

В консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков Иркутской области, за январь - сентябрь 2019 года поступило 334 млрд рублей налогов и сборов, что на 28 млрд рублей или 9% выше уровня поступлений за аналогичный период прошлого года.

Из общей суммы доходов в федеральный бюджет направлено 210 млрд рублей или 63%, в консолидированный бюджет Иркутской области – более 114 млрд рублей или 34%, в том числе в доходы местных бюджетов – 18 млрд рублей.

Кроме того, в социальные внебюджетные фонды поступило 80 млрд рублей страховых взносов, что на 10% выше уровня аналогичного периода 2018 года, в том числе в Пенсионный фонд Российской Федерации – более 63 млрд рублей, в Фонд обязательного медицинского страхования – около 15 млрд рублей, в Фонд социального страхования – 2 млрд рублей. Темп роста поступлений страховых взносов выше темпа роста фонда заработной платы.

Объем поступлений в федеральный бюджет на 17 млрд рублей или 9% выше уровня аналогичного периода прошлого года. В структуре доходов 62% приходится на налог на добычу полезных ископаемых – 130 млрд рублей, что на 8 млрд рублей или почти 7% выше уровня января - сентября 2018 года. Данный рост обусловлен изменением коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на нефть, используемого при расчете налога.