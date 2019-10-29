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С 29 октября вступили в силу поправки в закон об ОСАГО

29 октября 2019

Теперь недостоверные данные в ОСАГО приравнены к его отсутствию. Как прокомментировал президент РСА Игорь Юргенс, новые нормы закона как аккумулируют ряд уже установившихся практик, так и содержат принципиальные нововведения.

Так, в случае предоставления недостоверных сведений не только по электронным полисам ОСАГО, но и по бумажным договорам, если это повлекло необоснованное уменьшение премии, страховщик получает право регрессного требования. Это означает, что страховщик возместит вред пострадавшему, но после этого взыщет размер убытка с виновника ДТП.

Президент РСА рекомендовал проверить свои полисы через сервисы, доступные на официальном сайте союза, либо обратиться к своему страховщику.

И.Юргенс также разъяснил, что право регресса добавлено еще для ряда ситуаций, в частности: 

  • за отказ от мед. освидетельствования;
  • за употребление алкогольных, наркотических, психотропных веществ после ДТП. 

 

Другие изменения в законе:

  • Перечень документов, предоставляемых владельцем ТС, скорректирован:

          - вместо свидетельства о гос. регистрации ЮЛ представляется выписка из ЕГРЮЛ;

          - в отношении ТС представляется СТС либо свидетельство о регистрации машины, если ТС или самоходная машина зарегистрирована, либо ПТС или ПСМ при заключении договора ОСАГО до гос. регистрации;

          - дополнен удостоверением тракториста-машиниста, временным удостоверением на право управления самоходными машинами (аналог водительского удостоверения для самоходных машин);

          - дополнен свидетельством о прохождении ТО тракторов и самоходных машин;

          - дополнен документом, подтверждающими право собственности (до регистрации ТС)/владения (аренда) ТС;

  • Если владелец ТС представил ненадлежаще оформленное заявление и (или) неполный комплект документов, страховщик в день обращения сообщает ему об этом.
  • РСА присваивает договору ОСАГО уникальный номер.
  • Конкретизировано, что электронный договор ОСАГО заключается с владельцем ТС (а не просто «с лицом»
  • Если при заключении электронного договора ОСАГО выявлена недостоверность сведений: на сайте страховщика не предоставляется возможность оплаты премии, страховщик сообщает о необходимости корректировки заявления.
  • Исключается норма о выдаче страховщиком страхователю электронного договора ОСАГО на БСО, м.б. распечатан страхователем просто на бумаге.
  • Электронный полис ОСАГО может быть представлен для проверки как на бумаге, так и в виде электронного документа (изменения в ПДД пока не внесены).

 


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