С 29 октября вступили в силу поправки в закон об ОСАГО

Теперь недостоверные данные в ОСАГО приравнены к его отсутствию. Как прокомментировал президент РСА Игорь Юргенс, новые нормы закона как аккумулируют ряд уже установившихся практик, так и содержат принципиальные нововведения.

Так, в случае предоставления недостоверных сведений не только по электронным полисам ОСАГО, но и по бумажным договорам, если это повлекло необоснованное уменьшение премии, страховщик получает право регрессного требования. Это означает, что страховщик возместит вред пострадавшему, но после этого взыщет размер убытка с виновника ДТП.

Президент РСА рекомендовал проверить свои полисы через сервисы, доступные на официальном сайте союза, либо обратиться к своему страховщику.

И.Юргенс также разъяснил, что право регресса добавлено еще для ряда ситуаций, в частности:

за отказ от мед. освидетельствования;

за употребление алкогольных, наркотических, психотропных веществ после ДТП.

Другие изменения в законе:

Перечень документов, предоставляемых владельцем ТС, скорректирован:

- вместо свидетельства о гос. регистрации ЮЛ представляется выписка из ЕГРЮЛ;

- в отношении ТС представляется СТС либо свидетельство о регистрации машины, если ТС или самоходная машина зарегистрирована, либо ПТС или ПСМ при заключении договора ОСАГО до гос. регистрации;

- дополнен удостоверением тракториста-машиниста, временным удостоверением на право управления самоходными машинами (аналог водительского удостоверения для самоходных машин);

- дополнен свидетельством о прохождении ТО тракторов и самоходных машин;

- дополнен документом, подтверждающими право собственности (до регистрации ТС)/владения (аренда) ТС;