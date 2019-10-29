Сотрудники ГИМС призывают судоводителей воздержаться от выходов на воду

По словам специалистов, периоды с октября до середины января считаются наиболее опасными для судоходства. В это время волнения на Байкале постоянны, волны достигают высоты - 5,5 и более метров.

Наиболее сильное волнение бывает в проливе Ольхонские ворота, на входе в Чивыркуйский залив, где высота волн может превысить 4 метра, на мелководье против устья реки Селенги, во входе в Баргузинский залив и у северного побережья острова Большой Ушканий - там высота волн может достигать 6 метров.

В ситуации, когда шторм застал на открытой воде, можно воспользоваться местами укрытия. В Ольхонском районе это местность Заворотная, заливы пролива Малое море – по обстановке. В Слюдянском районе – западная часть мыса Толстый, 129 километр Кругобайкальской железной дороги в районе поселка Баклань, в районе города Байкальска - порт Култук, порт микрорайона Радуга, Лагуна. В Иркутском районе места укрытия находятся в поселке Листвянке в заливе Листвиничный, в населенных пунктах Большие Коты и Большое Голоустное.