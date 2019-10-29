Солид Банк поддержал открытый Кубок по теннису среди ветеранов в Иркутске

Открытый Кубок по теннису среди ветеранов и пенсионеров, организованный Октябрьской окружной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, прошел 25 октября в Иркутске. Солид Банк выступил партнером турнира.

«Детский и юношеский спорт сейчас поддерживают многие организации, и АО «Солид Банк» - в их числе. Это правильно и очень важно для будущего страны. Но про старшее поколение часто забывают. Возможно, это не так ярко выглядит в плане PR, не столько внимания привлекает, а ведь именно трудами этого поколения построена надежная база для развития России. Об этом необходимо помнить и быть благодарными за наше прошлое, благодаря которому возможно перспективное будущее, – комментирует управляющий ККО АО «Солид Банк» в г. Иркутск Людмила Ескина. – В отличие от детей людям почтенного возраста предоставлен небольшой выбор для досуга и хобби, реализации творческих порывов и спортивного потенциала. И те немногие инициативы, реализуемые часто самими пенсионерами, конечно же, нужно поддерживать!»

Солид Банк – социально ответственная организация, на постоянной основе поддерживает несколько спортивных федераций в разных регионах страны, детские команды, а также профессиональные спортивные клубы. Кроме этого, банк оказывает поддержку центрам социальной поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Регулярно в новостях проходит статистика о доходах банков, об уровне зарплат сотрудников финансовой сферы, – комментирует Председатель Правления АО «Солид Банк» Геннадий Фофанов. – Любят у нас в стране СМИ раскачивать волну социального недовольства. Но при этом не так охотно освещают информацию о том, сколько сил и средств мы тратим на поддержку и помощь спортивным и социальным организациям. А тем временем, социальная ответственность для нас – не красивая формулировка в годовом отчете и интервью, это наша ежедневная работа, наша реальность».