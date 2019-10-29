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Доля безналичных расчетов в России выросла до 48,7%

29 октября 2019

В III квартале 48,7% операций было оплачено безналичным способом. К такому выводу пришли аналитики Сбербанка и компании-оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

В июле-сентябре в 26 регионах доля безналичного торгового оборота превысила 50%. Еще год назад всего четыре региона достигли такого показателя. Лидируют в этом рейтинге Карелия (58,1%), Мурманская область (57,7%) и Коми (56,9%).

В столичном регионе россияне тоже большую часть покупок совершают по карте (52%), однако у Москвы и Московской области - лишь 19 место в рейтинге.

Высокие темпы роста у регионов, которые еще не входят в число "безналичных" лидеров. Самый высокий прирост отмечается у Чукотского АО (доля безналичных платежей - 54,1%) и Камчатского края (53,9%).

 


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